انتقال الصربي ميتروفيتش للهلال السعودي

المصدر: وكالات

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أكد ماركو سيلفا، مدرب نادي فولهام الإنجليزي، اليوم السبت، رحيل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الهلال السعودي.

وجاء رحيل ميتروفيتش بعد المباراة التي خسرها فولهام أمام برينتفورد اليوم بثلاثة أهداف دون رد .

وغاب المهاجم الصربي عن المباراة وحل بدلا منه الوافد الجديد راؤول خيمينيز.

وقال سيلفا: "هو في طريقه للرحيل عن النادي... لقد تلقيت معلومات من النادي بعد المباراة، توصل الناديان لاتفاق، والآن حانت نهاية ميتروفيتش في نادينا".

وأضاف: "كما هو معروف، لقد فعل كل شيء من أجل فرض رحيله عن النادي، لقد أراد الرحيل، وحتى اللحظة التي توصل فيها مجلس الإدارة إلى اتفاق يتعلق بالمال، حافظنا على استمراره في نادينا، لكن في النهاية توصلوا إلى اتفاق والآن بالنسبة لنا سنستمر في اللعب بدونه".

وختم سيلفا حديثه بالقول: "سأتحدث إليه غدًا وبعد يومين لأن علاقتنا قائمة إلى الأبد".

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