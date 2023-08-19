بحضور 60 ألف متفرج..الهلال يقدم نيمار في حفل جماهيري مبهر

المصدر: وكالات

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وعد نيمار قائد البرازيل جماهير الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بأن يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الألقاب خلال حفل تقديمه في استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم السبت.

وأعلن الهلال يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا في صفقة ضخمة

ونظم الهلال حفلا صاخبا لتقديم نيمار أمام حوالي 60 ألف متفرج بالإضافة إلى مواطنه مالكوم وياسين بونو حارس المغرب قبل مواجهة الفيحاء في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري.

وقال نيمار موجها حديثه للمشجعين "سعيد بوجودي وسط هذه الأجواء الحماسية. سأقدم المزيد والمزيد من أجلكم".

وأضاف "أملي أن أحرز البطولات. دعونا نستمتع بهذا الموسم ونحقق البطولات".

ووصل نيمار إلى الرياض أمس الجمعة وتابع أكثر من عشرة آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في مطار الملك خالد الدولي عبر حساب جماهيري بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر.

ورسمت طائرة مسيرة دون طيار وجه نيمار وكتبت اسمه ورقم قميصه حيث سيرتدي الرقم 10 خلال حفل التقديم وسط تحية حارة من المشجعين.

وأعلن مذيع الحفل عن وجود مفاجأة خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة الفيحاء اليوم، وسط تكهنات بإمكانية الإعلان عن صفقة جديدة.

وذكرت تقارير عديدة أن الهلال بات على أعتاب إتمام التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

وبعد خوض عدة مباريات وتسجيل ثلاثية من الأهداف خلال مواجهة أبها في افتتاحية الدوري قدم الهلال لاعبه مالكوم المنضم من زينيت سان بطرسبرج والفائز سابقا بلقب هداف الدوري الروسي.

وقال مالكوم قبل تقديم نيمار "أعدكم أنني سأقدم كل ما لدي. شكرا للجماهير وبالتأكيد سنقدم العديد من الأشياء معا".

وظهر بونو المنضم من إشبيلية بقميص الهلال أمام الجماهير لأول مرة أيضا وقال "إحساس كبير أن أرى هذه الجماهير الغفيرة. إن شاء الله نكتب التاريخ مع الهلال".

وأضاف الحارس المغربي "تحية للحضور الرائع. ديما الهلال".

وأبرم الهلال العديد من الصفقات الضخمة هذا الصيف، حيث تعاقد أيضا مع سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

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