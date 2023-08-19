النصر يخسر مجددا في الدوري السعودي أمام التعاون رغم عودة نجومه

المصدر: وكالات

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تجرع النصر وصيف البطل مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام ضيفه التعاون 2-صفر رغم استعادة نجومه.

وخسر النصر في الجولة الافتتاحية 2-1 من الاتفاق في غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس للإرهاق بعد التتويج بلقب البطولة العربية.

لكن بعودة هؤلاء النجوم، باستثناء الظهير الأيسر تيليس القادم من مانشستر يونايتد، ظهر النصر في حالة بائسة واستقبل هدفا بخطأ دفاعي فادح بمنتصف الشوط الأول.

وسجل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الأول من ضربة رأس في غياب تام للرقابة أثناء ركلة ركنية في الدقيقة 20.

وألغيت ركلة جزاء للنصر بعد اللجوء للفيديو قبل نهاية الشوط الأول بعد سقوط فوفانا، وغادر رونالدو الملعب غاضبا من التحكيم.

غياب الفاعلية

اندفع النصر للهجوم في الشوط الثاني، لكن رونالدو افتقد الفاعلية، فيما سدد بروزوفيتش كرة خطيرة بجوار المرمى.

وأهدر ساديو ماني أقرب فرصة للتعادل بعد أن أبعد الدفاع الكرة قبل اجتياز خط المرمى، ثم سدد أندرسون تاليسكا ضربة رأس بجوار المرمى.

وسدد رونالدو في القائم لكنه بدا متسللا.

واستمر سوء الحظ وغياب التركيز حين أهدر تاليسكا ضربة رأس من مدى قريب في الوقت بدل الضائع.

وألغي هدف لماني للتسلل في الدقيقة 94.

ودفع النصر ثمن الفرص المهدرة ليستغل التعاون الارتباك الدفاعي وعزز تفوقه بهدف أحمد صالح باحسين في الدقيقة 95 ليفشل "العالمي" في حصد أي نقطة من أول مباراتين في بداية الموسم.

ورفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الاتفاق على مضيفه الحزم 2 /صفر، حيث تقدم عن طريق روبن كوايسون في الدقيقة 17، قبل أن يضيف فيتينيو الهدف الثاني لفريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في الدقيقة 52.

وفي مواجهة أخرى، تغلب الوحدة على ضيفه الشباب 3 /1.

وأهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا فرصة التقدم للشباب بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يسجل الوحدة هدفين عن طريق أنسيلمو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وحسين العيسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط ذاته.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جواد اليامق لاعب الوحدة هدف الشباب الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

وبعد دقيقتين من هدف تقليص الفارق، نجح يحيى النجعي في تسجيل الهدف الثالث للوحدة.

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