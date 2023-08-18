بعد أنباء انتقاله إلى السعودية.. صلاح يرد: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الدوري الإنجليزي بالأفضل في العالم، كرد غير مباشر على أنباء اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي اتحاد جدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي على منصة "إكس": "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن محمد صلاح أبلغ مسئولي اتحاد جدة بموافقته على الانضمام إلى الفريق السعودي، خلال الميركاتو الجاري.

وفي نفس الوقت رد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على الأمر، حيث وجه له أحد الصحفيين سؤالاً عن إمكانية رحيل أي من لاعبي ليفربول، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الريدز وبورنموث بالبريميرليغ، قائلاً: "لن يغادر أي لاعب جديد من ليفربول خلال سوق الانتقالات الجاري، وبالنسبة للقادمين، الميركاتو لا يزال مفتوحاً، يمكن أن يحدث أي شيء".

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