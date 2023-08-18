الهلال السعودي يضاعف راتب بونو 3 مرات

المصدر: البيان

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نقل موقع "سبورتس لينس" الرياضي أنباءً عن الراتب الذي سيتحصّل عليه ياسين بونو في نادي الهلال السعودي (الزعيم).

ووصل بونو إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء الفحص الطبي، وإكمال انتقاله إلى صفوف الزعيم من نادي إشبيلية الإسباني.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، بأن التعاقد مع الدولي المغربي سيكلّف الهلال 22.8 مليون دولار.

وأشارت "سبورتس لينس" إلى أن بونو كان يتلقّى راتبا سنوياً يبلغ 4.35 مليون دولار في إشبيلية، حيث قضى 4 مواسم.

ويقول الموقع بأن راتب اللاعب الكندي المولد السنوي سيصل إلى 13.05 مليون دولار مع الزعيم.

وفي حال صحة التقارير بشأن راتب بونو في "استاد الملك فهد الدولي"، فإن ذلك سيعني تضاعف راتبه 3 مرات عما كان عليه مع ناديه الإسباني السابق.

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