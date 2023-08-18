مؤمن زكريا يتولى منصباً في الأهلي المصري

المصدر: البيان

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أعلن الأهلي المصري عن تعيين مؤمن زكريا مساعداً لوليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

جاء ذلك في جلسة عقدها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة بالنادي مع وليد سليمان ومؤمن زكريا.

ودون مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (صدق الله العظيم)

الحمد لله والشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين نسأل الله التوفيق ودعواتكم اقدر أقدم اللي يليق بإسم نادينا العظيم

مفيش كلام يوصف مدى حبي وشكري للكابتن محمود الخطيب اللي شاف أن يكون ليا دور وسط عيلة الأهلي بالعمل في الفترة دي الحمد لله".

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (صدق الله العظيم)

الحمد لله والشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين نسأل الله التوفيق ودعواتكم اقدر أقدم اللي يليق بإسم نادينا العظيم

مفيش كلام… pic.twitter.com/b5ZWepu1ts — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) August 17, 2023

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