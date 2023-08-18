رسمياً.. ياسين بونو حارساً للهلال السعودي

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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نشر نادي الهلال السعودي فيديو تقديمي على منصة "إكس" لحارسه الجديد ياسين بونو حارس منتخب المغرب وهو يرتدي رقم 37.

كما أعلن نادي أشبيلية على حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقا" خبر الانتقال.

ودون الحساب الرسمي لإشبيلية : حارسنا المغربي ياسين بونو ينتقل إلى صفوف الهلال السعودي. @Alhilal_FC كل التوفيق في رحلتك القادمة! كنت دائمًا مثالًا داخل وخارج الملعب، شكرًا على كل ما قدمته لنادينا، وكل التوفيق في المستقبل.

Has sido siempre un ejemplo dentro y fuera del campo, Yassine. 🇲🇦



🙏🏼 Gracias y mucha suerte en tu futuro.



👀 ⤵️ pic.twitter.com/Fds8VvIvUM — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 17, 2023

وبخصوص مدة العقد وقيمته لم تصدر أي بيانات رسمية، لكن تحدثت بعض التقارير الصحفية عن 21 مليون يورو قيمة الصفقة ولمدة ثلاث سنوات.

وبهذه الصفقة ينضم بونو إلى جانب نيمار ومالكوم وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي الذين تعاقد معم الهلال مؤخراً.

وأصبح الدوري السعودي قبلة لكبار نجوم العالم حيث انضم إليه كوكبة كبيرة من نجوم الكرة العالمية في ميركاتو استثنائي وتاريخي للكرة السعودية.

ويعد ياسين بونو من أفضل حراس العالم في الوقت الراهن وشهد كأس العالم الأخير بقطر تألقاً لافتاً له، حيث ساهم بجدارة في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي بفوزه بالمركز الرابع في المونديال.

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