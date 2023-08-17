محرز سجل أول أهدافه بالدوري السعودي.. ثلاثية للأهلي في مرمى الخليج

المصدر: وكالات

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سجل الجزائري رياض محرز أول أهدافه مع الأهلي وشارك في صناعة هدف آخر ليقود فريقه للفوز 3-1 على مضيفه في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وافتتح المدافع روجر إيبانيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، مسجلا أول أهدافه مع الأهلي، بينما ضاعف محرز تقدم الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلص منصور عجزي الفارق في الدقيقة 60، لكن رغم محاولاته المستمرة لم يتمكن الخليج من إدراك التعادل في الدقائق المتبقية قبل أن يطلق سميحان النابت رصاصة الرحمة على صاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبذلك يحقق فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله العلامة الكاملة في مباراتين بالدوري رغم غياب البرازيلي فيرمينو الذي سجل ثلاثية من الأهداف في الفوز على الحزم.

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