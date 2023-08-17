ضربة موجعة للهلال السعودي..الإصابة تُبعد صخرة الدفاع كوليبالي أسبوعين

المصدر: وكالات

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أعلن الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس غياب السنغالي كاليدو كوليبالي المدافع المنضم حديثا للفريق لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة.

وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "خضع كوليبالي لجلسة علاجية في مقر النادي.

"أوضحت الفحوصات حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وانضم كوليبالي، قائد السنغال البالغ عمره 32 عاما، إلى الهلال قادما من تشيلسي في صفقة حُسمت بحوالي 23 مليون يورو (24.97 مليون دولار) وفقا لوسائل إعلام محلية.

وغاب كوليبالي عن الفوز 3-1 على أبها في افتتاحية الدوري السعودي.

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