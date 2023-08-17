منها لامبورغيني.. نيمار يطلب من الهلال السعودي 3 سيارات فارهة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، 3 أنواع سيارات فارهة، خلال مفاوضاته مع مسؤولي النادي السعودي، للانتقال إلى صفوف الأخير، بغرض توفيرها له خلال فترة إقامته بالسعودية.

وكان الهلال أعلن قبل يومين تعاقده مع نيمار لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جيرمان.

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للصفقة إلا أن تقارير صحفية أكدت حصول باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو لبيع اللاعب، فيما سيحصل نيمار على 160 مليون يورو في الموسم، ويمتد تعاقده مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

وبحسب وسائل إعلام سعودية نقلاً عن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قائمة المزايا التي سيحصل عليها نيمار مع الهلال تتمثل في منزل يحتوي على 25 غرفة، ومسبح بطول 40 متراً، وطائرة خاصة، و3 سيارات من طراز بنتلي كونتيننتال جي تي ولامبورغيني وآستون مارتن مع السائقين، بخلاف فريق من الموظفين لتلبية طلباته.

وطالب نيمار أيضاً بتكفل الهلال بمصاريف قضائه أي عطلة، بحيث سيستقبل النادي الفواتير الخاصة به لسدادها، بخلاف نصف مليون يورو يحصل عليها اللاعب البرازيلي مقابل أي منشور يروج من خلاله إلى المملكة العربية السعودية، عبر حسابه على "إنستغرام".

وكان موقع "360" النسخة السعودية، أكد إن موعد وصول نيمار إلى السعودية تأجل إلى مساء غداً الجمعة، على أن يصل النجم البرازيلي على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال.

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