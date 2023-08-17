قصر جوي.. طائرة الوليد بن طلال تقل نيمار إلى السعودية (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تأجل وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثاً إلى نادي الهلال، إلى السعودية، حيث يصل إلى هناك غداً الجمعة بعدما كان من المقرر وصوله اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يستقل نيمار الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال، صاحب الدور الأكبر في حسم صفقة نيمار إلى الهلال، كونه معروف بحبه الشديد للنادي الأزرق.

ويبلغ سعر طائرة الوليد بن طلال التي ستقل نيمار إلى السعودية، 500 مليون دولار، من نوع "إيرباص A380"، بحسب موقع "العربية".

وتلقب طائرة الوليد بن طلال بالقصر الجوي، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم، فيمكن أن تستوعب عادة نحو 600 مسافر، لكن طائرة بن طلال مجهزة له بشكل خاص، حيث تحتوي على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصاً من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائماً موجهة نحو مكة، وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان ركن للسيارات.

ويوفر تصميم الإيرباص قدرة على الطيران لمسافة تقدر بـ 15200 كيلومتراً، أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 900 كم/ساعة.

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