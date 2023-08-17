الدوري السعودي.. موعد حفل تقديم نيمار إلى جماهير الهلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد نادي الهلال السعودي موعد حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وكان الهلال أعلن قبل يومين تعاقده مع نيمار لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جيرمان.

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للصفقة إلا أن تقارير صحفية أكدت حصول باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو لبيع اللاعب، فيما سيحصل نيمار على 160 مليون يورو في الموسم، ويمتد تعاقده مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، يقدم الهلال لاعبه نيمار يوم السبت المقبل 19 أغسطس، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق الملقب بالزعيم ضد نادي الفيحاء، بالجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي.

وكان موقع "360" النسخة السعودية، أكد إن موعد وصول نيمار تأجل إلى مساء غداً الجمعة، على أن يصل النجم البرازيلي على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال.

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