نيمار: رونالدو سبب موافقتي على عرض الهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كان من الأسباب المهمة التي دفعته لقبول عرض الهلال وخوض تجربة جديدة بالدوري السعودي.

وقال نيمار في فيديو نشره الحسابات الرسمية لنادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "البعض وصف رونالدو بالجنون بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، إلا إنه فتح الطريق للنجوم منهم أنا للعب والموافقة على العروض السعودية، وتطورت الأحداث كثيراً عقب الخطوة التي أتخذها مطلع العام الجاري".

وأكد نيمار أن الإثارة بالدوري السعودي ستكون كبيرة حينما يلعب ضد كريستيانو رونالدو وروبرتو فيرمينو وكريم بنزيما، الذين انضموا حديثاً إلى أندية النصر والأهلي والاتحاد السعوديين، مشيراً إلى أن الشعب البرازيلي سيشاهد الدوري السعودي وسيساند الهلال، من أجله.

وكان نيمار وصف رونالدو في تصريحات سابقة بالعبقري، بالنظر إلى مردوده في الملعب مقارنة باللاعبين البالغين نفس العمر، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي واحد من 3 نجوم في كرة القدم يتخذهم قدوة له في التعامل مع التقدم في العمر، مع ليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويشهد 30 نوفمبر المقبل موعد أول مواجهة مرتقبة بين نيمار ورونالدو ضمن منافسات الدوري السعودي.

يذكر أن الدوري السعودي ضم حديثاً كوكبة من نجوم كرة القدم، أمثال رونالدو والسنغالي ساديو ماني، والفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومواطنه مالكوم.

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