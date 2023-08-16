طائرة خاصة ومقابل لمنشورات «إنستغرام».. مزايا عقد نيمار مع الهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتقل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال، الذي سعى طوال الفترة الماضية لضم نجم كبير في عالم كرة القدم، لتعويض فشل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن الهلال لبى طلبات نيمار التي تمثلت في الحصول على نفس المزايا التي نالها الفرنسي كريم بنزيما المنتقل منذ عدة أسابيع إلى نادي اتحاد جدة، مثل الحصول على راتب ضخم، والاحتفاظ بحقوق الصور، وتوفير طائرة خاصة تحت تصرفه، وقصر كبير، وفريق عمل يكلف بقضاء طلباته.

وأكد الموقع، أن المزايا المقدمة لنيمار من الهلال لم تقف عند هذا الحد، بل سيحصل النجم البرازيلي على مبلغ 80 ألف يورو مقابل كل فوز يحققه الهلال، بخلاف نصف مليون يورو عن كل منشور على حسابه على "إنستغرام" يروج من خلاله إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الهلال السعودي أعلن، أمس الثلاثاء، تعاقده مع نيمار قادماً من باريس سان جيرمان، ونشر الهلال فيديو تقديم نيمار، ظهر فيه اللاعب البرازيلي موجهاً رسالة إلى الجماهير، قال فيها: "أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي".

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للصفقة إلا أن تقارير صحفية أكدت حصول باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو نظير بيع اللاعب، فيما سيحصل نيمار على 160 مليون يورو في الموسم، ويمتد تعاقده مع الفريق السعودي لموسمين.

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