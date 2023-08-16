منتخب السعودية يعسكر في نيوكاسل ويخوض وديتين

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن المنتخب الأول سيقيم معسكراً إعدادياً في مدينة نيوكاسل، يشهد خوض مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

وذكر الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي: "يقيم المنتخب الوطني معسكرا إعداديا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل."

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر يناير المقبل.

وتابع الاتحاد: "سيخوض الأخضر خلال معسكره الذي سيقام في الفترة من الثالث من سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في الثاني عشر من سبتمبر".

وأوضح أنه سيجرى إقامة كلتا المباراتين على ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل، ويتنافس المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

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