صدمة لكلوب.. أليسون بيكر يوافق على عرض النصر السعودي

المصدر: البيان

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أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أليسون بيكر نجم حراسة مرمى ليفربول، منجذبٌ إلى فكرة الانتقال إلى النصر السعودي.

وكان النصر أبدى اهتمامًا بالحصول على خدمات صاحب الـ 61 مباراةً دوليةً بشعار المنتخب البرازيلي، وتقدّم بعرضٍ لضمه.

وزاد اهتمام النصر ببيكر بسبب عدم رضاه عن مستوى نواف العقيدي حارس مرماه، في الخسارة أمام الاتفاق بأولى جولات الدوري السعودي.

ودشّن النصر مفاوضاته من أجل نجم ليفربول خلال الساعات القليلة الماضية، بحسب موقع "فوت ميركاتو" الرياضي.

وكتبت "ديلي ميل" بأن بيكر منجذبٌ إلى العرض، وإن كانت المحادثات لم تبلغ مرحلة الحسم بعد.

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول، طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا" بالتدخل فيما يحدث في سوق انتقالات الدوري السعودي.

وجاءت تصريحات كلوب بعدما نجحت أندية السعودية في جذب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، وقال كلوب أن شعوره بالقلق سيظل مستمراً حتى إغلاق باب القيد الصيفي في السعودية، ما يؤكد أن موافقة أليسون بيكر على عرض النصر ستكون بمثابة الصدمة للمدرب الألماني.

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