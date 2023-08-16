نيمار: جئت إلى السعودية لكتابة تاريخ جديد.. والهلال الأفضل في آسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، قادماً من باريس سان جيرمان.

ونشر موقع الهلال الرسمي تصريحات نيمار التي أكد فيها إنه يسعى لتحقيق الإنجازات مع الفريق السعودي، حيث قال: "أريد كتابة تاريخ جديد، الدوري السعودي يملك طاقة هائلة ولاعبين ذوي جودة عالية، ويتطور بشكل كبير، لذا أعتقد أنه المكان المناسب لي".

وأضاف: "الهلال نادٍ عملاق وجماهيره رائعة، هو الأفضل في آسيا، وهذا يعطيني شعوراً أنه القرار المناسب لي، في الوقت المناسب، مع النادي المناسب".

وأكمل: "أنا أحب الفوز وتسجيل الأهداف، وأخطط لمواصلة فعل ذلك بالسعودية مع الهلال".

يذكر أن نيمار حصل على القميص رقم 10 مع الهلال السعودي، بخلاف ارتدائه شارة قيادة الفريق.

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