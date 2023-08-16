أنباء عن موافقة ليفربول على انتقال صلاح لاتحاد جدة

المصدر: دبي: السيد محمود المتولي

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أكد الإعلامي وليد الفراج، أن نادي ليفربول الإنجليزي وافق مبدئياً على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.

وأضاف الفراج أن العقبة الوحيدة التي تحول دون إتمام الصفقة هي يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وأشار الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد إلى أن اتحاد جدة يضغط بشتى السبل لاتمام الصفقة ويحاول إغراء ليفربول بزيادة المقابل المادي.

وطمأن جمهور الاتحاد بسبب غضبها لأن الأندية المنافسة تعاقدت مع صفقات مدوية مثل نيمار وفابينهو مؤكداً أن هناك حرصاً على ظهور نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية المقام بالمملكة بمظهر مشرف.

وكان حساب قناة الكأس القطرية قد ذكر عبر منصة إكس "تويتر سابقاً" أن مصادر أكدت بأن الدولي المصري محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت ترددت أنباء عن دخول نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات لضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وفي تصريحات لـ صحيفة "الرياضية" السعودية قال مقرب لصلاح: "هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي، هذا ما أستطيع قوله الآن، لا أملك تفاصيل أخرى

وأوضحت الصحيفة أن عرض اتحاد جدة لضم صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

وكان صلاح قد خرج غاضباً بعد قيام مدرب ليفربول يورغن كلوب باستبداله في الدقيقة 77 ، ويرجع سبب غضبه الشديد إلى أنه كان يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد بأن يكون أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز الانجليزي.

🚨🚨🚨 وليد الفراج:

التفاوض مستمر في مفاوضات #محمد_صلاح بعد موافقة نادي ليفربول المبدئية



pic.twitter.com/X8XyypiDTS — ملتميـــديا الاتـحاد (@multimedia_itti) August 15, 2023

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