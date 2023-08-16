شاهد.. كيف رحب الوليد بن طلال بنيمار؟

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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أجرى الأمير الوليد بن طلال اتصالاً هاتفياً مع نيمار دا سيلفا الوافد الجديد لنادي الهلال السعودي، من باريس سان جيرمان حيث رحب بقدومه إلى الدوري السعودي.

و نشر الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس " تويتر سابقاً" فيديو لاتصال مرئي أجراه مع نيمار.

وقال الوليد لنيمار: كيف حالك، من الجميل رؤيتك، السعودية الآن هي الرقم 1 في آسيا، من يجلس بجوارك الآن هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن النادي رقم 1 في آسيا والشرق الأوسط.

ورد عليه نيمار: أنا بخير، سعيد لرؤيتك، سأسعى لتحقيق النجاح والانجازات معكم.

وكان نادي الهلال السعودي أعلن رسمياً أمس "الثلاثاء" التعاقد مع الجوهرة البرازيلية نيمار قادماً من النادي الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي الهلال عبر منصة إكس فيديو تقديمياً للاعبه الجديد الذي تحدث باللغة الإنجليزية قائلاً : " أنا هنا في السعودية .. أنا هلالي".

ويمتد عقد نيمار حتى 2025، وتم إجراء التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، بالعاصمة الفرنسية باريس .

من جهة أخرى أعلن سان جيرمان عن رحيل نيمار عن صفوفه للانضمام إلى الهلال السعودي قائلاً: "نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع نادي الهلال السعودي، في ستة مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي، شكراً @neymarjr، أسطورة النادي، على هذه السنوات! "

نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع نادي الهلال السعودي.



في ستة مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي.



شكراً @neymarjr، أسطورة النادي، على هذه السنوات! ❤️💙#ObrigadoNey pic.twitter.com/CqSQIBoF2Q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 15, 2023

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