الصفقة تمت.. رسمياً نيمار لاعباً في الهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار، قادماً من باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره نادي الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن تعاقده مع نيمار في صفقة بيع نهائي.

ونشر الهلال فيديو تقديم نيمار، ظهر فيه اللاعب موجهاً رسالة إلى الجماهير، قال فيها: "أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي".

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية للصفقة إلا أن تقارير صحفية أكدت حصول باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو لبيع اللاعب، فيما سيحصل نيمار على 160 مليون يورو في الموسم، ويمتد تعاقده مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

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