رونالدو بالعربية: النصر بمن حضر

المصدر: وكالات

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شجع البرتغالي كريستيانو رونالدو رفاقه في النصر في مواجهة الاتفاق في مستهل مشوار الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين.

ويغيب رونالدو عن تشكيلة النصر بعدما خرج مصابا في فوز فريقه 2-1 على الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية.

وغاب عن تشكيلة وصيف بطل النسخة الماضية من البطولة كل من سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس إضافة إلى رونالدو.

وكتب رونالدو باللغة العربية عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "النصر بمن حضر".

وأرفق رونالدو التعليق بصورة يظهر فيها محتفلا مع زملائه في الفريق.

ويسعى النصر لتعويض اخفاقه في الفوز بالدوري الموسم الماضي بعدما أهدر صدارة الدوري لصالح الاتحاد الذي مضى في طريقه للفوز باللقب.

النصر بمن حضر 💪💙💛 pic.twitter.com/9mlopeLVI2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 14, 2023

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