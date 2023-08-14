النادي يقدر أبناءه.. «أفشة» يجدد عقده مع الأهلي 3 سنوات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الأهلي المصري تجديد عقده لاعبه محمد مجدي "أفشة" لمدة 3 مواسم مقبلة، بخلاف السنة المتبقية في عقده.

ونشرت الحسابات الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا رسميًا تم الإعلان خلاله عن تجديد عقد أفشة، ليواصل مسيرته داخل القلعة الحمراء 4 مواسم جديدة.

وكتبت حسابات الأهلي: "أعلن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، عن تجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي".

وتابعت: "قال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد على بياض، وترك التقدير المالي للنادي، الذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه المساهمين في رفعة شأنه بكافة المحافل".

يذكر أن أفشة ساهم مع الأهلي في تحقيق العديد من الألقاب، لاسيما لقب دوري أبطال إفريقيا 2020، الذي جاء على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

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