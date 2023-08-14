على خطى محمد صلاح.. لاعب مصري جديد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده مع المصري عمر خضر لاعب نادي زد، صاحب الـ 17 عامًا، على أن يوقع عقداً طويل الأمد بعد اكتمال السن القانوني.

ونشر أستون فيلا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عمر خضر بقميص أستون فيلا وعلق عليها: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع الموهبة المصرية المثيرة عمر خضر، اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، قام بتوقيع اتفاقية ما قبل العقد مع النادي".

وأضاف: "سينضم عمر خضر إلى أستون فيلا بتاريخ 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عامًا، وحينها سيقوم بتوقيع عقد طويل الأجل".

يذكر أن مالك نادي زد في مصر هو رجل الأعمال نجيب ساويرس، بينما يناظره في أستون فيلا، شقيقه أنسي ساويرس.

وكتب عمر خضر بانتقاله إلى أستون فيلا اسمه في كتاب تاريخ اللاعبين المصريين بالدوري الإنجليزي، بعدما سبق ومثل أكثر من لاعب بلاده في البريميرلغ على غرار أحمد حسام "ميدو" وأحمد المحمدي ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وأخيراً نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

يذكر أن عمر خضر يعتبر من العناصر الأساسية بمنتخب مصر للشباب، ويجيد في مركزي الجناح الأيسر وصانع اللعب.

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