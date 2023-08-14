نيمار يقترب من الدوري السعودي

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتجه باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى خسارة نجم جديد آخر هذا الصيف بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتأكيدات مصدر مقرب من المحادثات أن البرازيلي نيمار سيرحل على الأرجح إلى الدوري السعودي.

وقال المصدر: البرازيلي الذي قدم إلى سان جرمان في سنة 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، لم يعد جزءاً من خطط المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي والنادي، موضحاً أن البرازيلي البالغ 31 عاماً يتفاوض مع أحد الأندية السعودية يتعين عليه بعد ذلك التوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان، مؤكداً تقدم الهلال السعودي بعرض لنجم برشلونة السابق.

وغاب نيمار عن افتتاح الدوري المحلي أول من أمس حيث تعادل سان جرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بداعي المرض بحسب ما قال النادي.

وتتزامن أنباء إمكان رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير إعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

الحديث عن رحيل نيمار مخالف لما صرح به نجم برشلونة السابق يوليو الماضي، حينما قال: آمل البقاء في باريس سان جرمان هذا الموسم، لدي عقد معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن في شأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

وأضاف النجم البرازيلي: أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي وسأكون هنا مع حب أو من دونه.

وسرت شائعات تحدثت عن إمكان رحيل نيمار عن سان جرمان بسبب إصاباته المتكررة من جهة وإعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز