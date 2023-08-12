إصابة قوية لرونالدو في نهائي البطولة العربية للأندية

المصدر: البيان

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تعرض النجم البرتغالي في صفوف النصر كريستيانو رونالدو لإصابة قوية إثر التحام قوي مع البديل محمد جحفلي في الدقيقة 110 من نهائي البطولة العربية للأندية التي انتهت لصالح العالمي، واضطر رونالدو لمغادرة الملعب وهو يتألم لكن بعدما قاد فريقه للقبه الأول في الموسم الجديد.

وسجل كريستيانو رونالدو، قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم في الطائف اليوم السبت.

وسجل البرازيلي ميشيل ديلجادو هدف الهلال بضربة رأس في الدقيقة 51 قبل أن يشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الحمراء لعبد الإله العمري مدافع النصر في الدقيقة 71، وبعدها بثلاث دقائق هز رونالدو الشباك بتسديدة قوية إثر تمريرة عرضية من سلطان الغنام ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي على شوطين.

وفي الدقيقة 98 أحرز قائد البرتغال هدف الفوز بضربة رأس رائعة إثر متابعة تسديدة زميله سيكو فوفانا القوية التي ارتدت من العارضة في الشوط الإضافي الأول.

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