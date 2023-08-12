«ديربي» الرياض يحسم اللقب العربي

المصدر: الرياض - وكالات

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تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب «الملك فهد» في الطائف، حيث يلتقي فريقا الهلال والنصر في ديربي العاصمة السعودية الرياض، لكن هذه المرة بنكهة عربية، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

ويسعى الفريقان إلى الفوز وتحقيق اللقب في نسخة مختلفة تماماً شهدت مشاركة 16 نادياً عربياً في البطولة التي انطلقت في 20 يوليو الماضي، وتختتم بديربي الرياض المثير.

وتأتي المباراة قبل بداية مشوار الفريقين مباشرة في بطولة الدوري السعودي، حيث سيلعب الهلال في الجولة الأولى مع مضيفه أبها، فيما يحل النصر ضيفاً على الاتفاق.

وسبق للهلال أن حقق اللقب مرتين، وكانت المرة الأولى عام 1994، حينما تفوق على مواطنه الاتحاد 4 - 3 بضربات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، فيما جاءت المرة الثانية في العام التالي 1995 على حساب الترجي التونسي 1 - 0.

سجل

من جانبه، لم يسبق للنصر الفوز بلقب البطولة، لكن طموحات «العالمي» ستكون عالية في تلك النسخة، مع تواجد نخبة من النجوم العالميين في الفريق وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة برصيد أربعة أهداف حتى الآن، والسنغالي ساديو ماني الذي انضم للفريق خلال سير أحداث البطولة قادماً من بايرن ميونخ الألماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش القادم هذا الموسم من إنتر ميلان الإيطالي، والبرازيلي أليكس تيليس المنضم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومواطنه تاليسكا الذي نفى رحيله عن الفريق في بيان رسمي منذ أيام قليلة.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز اسم الفرنسي سيكو فوفانا لاعب الوسط القادم من لانس الفرنسي، بالإضافة إلى الإيفواري كريستيان كونان، وتحت قيادة فنية للمدرب البرتغالي لويس كاسترو.

مشوار

وبدأ النصر مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام مواطنه الشباب في مستهل مبارياته بالمجموعة الثالثة، ثم فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4 - 1 وتعادل مع الزمالك المصري 1 - 1، ليتأهل الفريق لدور الثمانية كوصيف المجموعة برصيد 5 نقاط.

وفي دور الثمانية، واجه النصر فريق الرجاء البيضاوي المغربي وفاز عليه 3 - 1، ثم اجتاز عقبة الشرطة العراقي بالفوز 1 - 0 في الدور قبل النهائي ليضرب موعداً مع الهلال.

أما الهلال، فقد كانت مهمته صعبة في المجموعة الثانية، حيث تواجد مع أندية الوداد البيضاوي المغربي والسد القطري وأهلي طرابلس الليبي.

وتعادل الهلال سلبياً مع الأهلي طرابلس في الجولة الأولى، ثم خسر في الدقائق الأخيرة أمام السد 2 - 3، لكنه فاز على الوداد 2 - 1، ليقتنص بطاقة العبور للدور المقبل من خلال احتلال المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

موقعة

وفي دور الثمانية، اصطدم الهلال بالاتحاد، المعزز بنجوم من فئة الكبار مثل الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي، لكنه نجح في الفوز 3 - 1، ثم كرر النتيجة نفسها على حساب الشباب في الدور قبل النهائي ليتأهل لملاقاة النصر في النهائي.

وساهمت الصفقات العالمية مثل السنغالي كاليدو كوليبالي (القادم من تشيلسي الإنجليزي) والصربي ميلنكوفيتش سافيتش (القادم من لاتسيو الإيطالي) والبرازيلي مالكوم (القادم من زينيت الروسي) والبرتغالي روبن نيفيز (القادم من وولفرهامبتون) في تعزيز قوة الهلال بالبطولة رغم صعوبة المشوار نحو النهائي.

يذكر أن الفائز باللقب سيحصل على 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

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