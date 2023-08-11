فيرمينو يتألق مع الأهلي ويحرز هدفين في الشوط الأول من مواجهة الحزم

المصدر: البيان

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انهى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلى جدة، الشوط الأول لصالح فريقه بتسجيل هدفين في شباك الحزم في المباراة المقامة حالياً على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي في موسمه الجديد 2023-2024.

وسجل المهاجم البرازيلي أولى أهدافه في الدقيقة "7" من ضربة رأسية، بينما أحرز هدفه الثاني في الدقيقة "10" بعد متابعته لعرضية النجم الجزائري رياض محرز، منهياً الشوط الأول لصالح الراقي بهدفين دون رد.

ونجح الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من التعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الصيف الحالي حتى الآن، وهم: الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والساحر الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق.

بالإضافة إلى التعاقد مع، الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرازيلي المميز فيرمينو قادماً من صفوف ليفربول الإنجليزي، وأخيراً التعاقد مع فرانك كيسي نجم وسط فريق برشلونة الإسباني.

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