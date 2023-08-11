رابطة الدوري السعودي ترفض طلبا للنصر والهلال

المصدر: البيان

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رفضت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي طلباً للهلال والنصر قبل مواجهتهما المرتقبة غداً في نهائي البطولة العربية للأندية.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، أن الطلب تمثل في تأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى من الدوري.

وقالت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادرها الخاصة: "رفضت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتيهما أمام أبها والاتفاق المقررتين الإثنين المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري روش السعودي، لخوضهما نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) غدا السبت".

وسيقام النهائي المرتقب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ونجح فريق النصر السعودي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعد فوزه على نظيره الشرطة العراقي 1-0، سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدور نصف النهائي من ركلة جزاء.

بينما تأهل فريق الهلال السعودي، إلى الدور النهائي من البطولة العربية، بعد فوزه على حساب مواطنه الشباب في المباراة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي 3-1.

الجدير بالذكر أن صاحب لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، في نسختها الحالية، سيحصل على 6 ملايين دولار كمكافأة على التتويج باللقب.

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