رغم قرار الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي في قائمة الموسم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام مسؤولو نادي الزمالك المصري، بقيد اللاعب المخضرم محمد عبد الشافي في قائمة الفريق الأبيض لدى اتحاد الكرة المصري الخاصة بالموسم الجديد 2023/2022، المقرر انطلاقه سبتمبر المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريح لـ "البيان"، أن قرار قيد عبد الشافي في قائمة الزمالك للموسم الجديد، جاء بالاتفاق بين إدارة الكرة بالنادي والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، في ظل حاجة الزمالك لخبرات عبد الشافي باعتباره أحد قادة الفريق الأبيض.

وكان عبد الشافي أبلغ إدارة الزمالك بقرار اعتزاله في وقت سابق، بسبب الإصابة التي يعاني في الركبة وتسببت في ابتعاده عن المشاركة طوال الموسم المنقضي تقريباً.

ومن جانبهم، قام لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأبيض خلال الأيام الماضية، بالتحدث مع عبد الشافي وطالبوه بالتخلي عن فكرة الاعتزال حالياً والاستمرار مع الزمالك في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق يحتاج إلى وجوده وخبراته حتى لو الأمر اقتصر على الغرف المغلقة حال مواصلة عدم قدرته على اللعب بسبب الإصابة.

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