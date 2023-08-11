وقع على العقود..نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إعلامي سعودي أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري وقع على عقود انضمامه لنادي الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية نقلا عن مصادر لها :"أشارت مصادر مقربة من المهاجم الدولي أن صاحب الـ 27 عاماً قد أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود".

ولم يذكر التقرير سواء كانت الصفقة بيع نهائي أم إعارة.

وشارك اللاعب الدولي مع الأهلي في الموسم الماضي في 46 مباراة سجل خلالها 14 هدفا.

ويستهل نادي الخليج مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن (الدوري السعودي للمحترفين) بمواجهة نظيره الفيحاء مساء غد السبت.

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