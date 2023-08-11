المصدر: كوالالمبور - البيان

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قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالكشف عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها في كأس آسيا 2023 في قطر، وذلك في خطوة تؤكد إنجاز خطوة أساسية في التمهيد لانطلاق جوهرة بطولة قارة آسيا للمنتخبات الوطنية، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير المقبلين في قطر.

وتم تصميم الكرة الرسمية (فورتيكس كأس آسيا 23) لتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة، وهي تتضمن اللون العنّابي الخاص بالدولة المضيفة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، والذي يستوحى من ألوان وأشكال تعبّر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.

وتم تصميم VORTEXAC23 من قبل شركة كيلمي Kelme، الداعم الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولات المنتخبات الوطنية، ليتم استخدامها بشكل حصري في كأس آسيا 2023 في قطر، وقد خضعت الكرة لاختبارات فنية مكثفة من أجل ضمان تلبية أعلى معايير الأداء والجودة والمتانة، والجاهزية لاستخدامها في البطولة.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: يسرنا أن نقوم بالإعلان عن أحدث الإنجازات في رحلتنا قبل انطلاق النسخة المقبلة من جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر.

وأضاف: بشكل يشابه الرحلة إلى كأس آسيا، قامت كيلمي بترسيخ تواجدها كعلامة رائدة على المستوى العالمي رياضياً، ونحن واثقون بأن التصميم المبتكر، والتكنولوجيا المستخدمة من قبل كيلمي، سيمنحان أفضل 24 منتخباً في قارة آسيا كرة مباريات على أعلى مستوى.

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