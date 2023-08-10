رسمياً.. تعديل موعد نهائي البطولة العربية للأندية بين الهلال والنصر

المصدر: وكالات

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قرر الاتحاد العربى لكرة القدم، اليوم الخميس، تعديل موعد المباراة النهائية للبطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"، بين الهلال ضد النصر، لتقام فى السادسة من مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت الإمارات، بدلا من التاسعة مساء.

وسيقام النهائي المرتقب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ونجح فريق النصر السعودي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعد فوزه على حساب نظيره الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدور نصف النهائي من ركلة جزاء.

بينما تأهل فريق الهلال السعودي، إلى الدور النهائي من البطولة العربية، بعد فوزه على حساب مواطنه الشباب في المباراة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن صاحب لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، في نسختها الحالية، سيحصل على 6 ملايين دولار كمكافأة على التتويج باللقب، حسب ما تم إعلانه من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق.

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