الأزمات البيضاء عرض مستمر.. 10 لاعبين يقتربون من فسخ التعاقد مع الزمالك

المصدر: البيان

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مازالت أزمات نادي الزمالك المصري عرض مستمر، فبعد الخروج من دور المجموعات لكأس الملك سلمان - البطولة العربية 2023، واكتمل موسم الفريق الصفري الذي لم ينجح خلاله الزمالك في الظفر بأي لقب، تواصلت الأزمات ووجه مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق اتهامات لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل أن يخرج الأخير ببيان رسمي يدافع فيه عن نفسه، ويستنكر تصريحات منصور.

ولم يمر سوى ساعات على أزمة مرتضى منصور وشيكابالا، وظهرت أزمة جديدة داخل جدران القلعة البيضاء، تمثلت فيه تهديد مجموعة يصل عددهم إلى 10 لاعبين بفسخ عقودهم مع الزمالك، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ولم يحصل لاعبو الزمالك على مستحقاتهم منذ 6 أشهر بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأبيض، ما دفع بعضهم للإقدام على أولى خطوات فسخ التعاقد، حسبما علمت صحيفة "البيان" من مصادرها الخاصة.

وتقدمت هذه المجموعة بإنذار إلى مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية وطالبوا بضرورة صرف مستحقاتهم، وإلا سيقومون بفسخ التعاقد، منتظرين رد ناديهم قبل اتخاذ خطوة تصعيد جديدة نحو الفسخ.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية طاحنة، تسببت في عدم قدرته على دفع مستحقات لاعبي الفرق الرياضية المختلفة، وكذلك مستحقات الجهات الخارجية التي أدت إلى توقيع عقوبة إيقاف القيد على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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