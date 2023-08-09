مرتضى منصور صاحب الفضل عليه.. قناة الزمالك تهاجم شيكابالا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شن إعلاميون بقناة الزمالك، هجوماً على قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بعد بيانه الأخير ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وكان شيكابالا صرح بعد فوز الزمالك بأول مباراة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال - البطولة العربية 2023، أمام الاتحاد المنستيري 0/4، قائلاً إن هناك العديد من الملفات لابد أن يتم الكشف عنها للجماهير حتى تعرف الضغوطات التي مر بها الفريق طوال الموسم الماضي وأن النتائج السلبية التي وقع فيها الزمالك لم تكن بسبب تقصير من اللاعبين.

وخرج بعدها مرتضى منصور في فيديو مصور، اتهم فيه شيكابالا بتحريض زملائه اللاعبين على التمرد وعدم خوض التدريبات بسبب تأخر صرف الرواتب، قبل أن يخرج شيكابالا عن صمته ويؤكد أن هذا الاتهام غير صحيح، مشدداً على وقوفه كحائط صد أمام العديد من الأزمات خلال الموسم المنقضي، لعدم تفاقمها.

وعقب بيان شيكابالا، هاجم إعلاميون بقناة الزمالك اللاعب مؤكدين إن مرتضى منصور له فضل كبير عليه، حيث قال الصحفي إيهاب الفولي، أثناء ظهوره على فضائية النادي الأبيض: "كلام شيكابالا في البطولة العربية كان غريب وغير مفهوم وخرج الفريق عن تركيزه، عندما عاد شيكابالا من الإسماعيلي قبل سنوات، كان شبه "مبطل" كورة، وفوجئنا إن مرتضى منصور قام بقيده في قائمة الفريق الأول، صاحب الفضل على شيكابالا وسبب وجوده في الزمالك لفترة تزيد عن 7 أو 8 سنوات هو مرتضى منصور".

وأضاف: "شيكابالا عايز يعمل شهيد، عايز يتم قيده الموسم المقبل، ويضغط بورقة الجماهير، شيكابالا بيقول على مرتضى منصور الرئيس السابق، فيه ناس قالت عليه عبارات رفضناها، فلا يجب أن يأخذ منهم كلماتهم ويقولها على مرتضى منصور".

وأكمل الفولي هجومه على شيكابالا، قائلاً: "شيكابالا لو غلط ننتقده، هو ليس فوق النقد، شيكابالا لا يقارن بمرتضي منصور الرئيس التاريخي للزمالك، مرتضى لو عايز يرجع الزمالك هيرجع، لكن هو رافض بإرادته".

وقال الصحفي مصطفى جويلي: "مرتضى منصور يحبك يا شيكابالا، لا تلتفت لما يقال من الناس، المستشار قلبه أبيض، وبمثابة أب لكل اللاعبين".

وأكمل: "شيكابالا انساق وراء محامي ممدوح عباس في قصة الحجز على أرصدة النادي، نتحدى المحامي أن يثبت بأوراق رسمية أن الحجز تم رفعه، وقائد الزمالك لابد أن يكون في صف رئيس النادي، وكلمة رئيس النادي السابق من شيكابالا غير مقبولة، مجلس الزمالك ينحت في الصخر، من الضروري تكاتف منظومة النادي بالكامل وليس العكس".

ومن جانبه، قال خالد الغندور أن مرتضى منصور سيقوم بإذاعة فيديو مطول خلال ساعات، يشرح فيه تفاصيل أزمة الحجز بالكامل.

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