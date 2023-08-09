الرئيس السابق سبب الأزمات.. رد ناري من شيكابالا على اتهامات مرتضى منصور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رد محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك المصري، على تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي السابق، الذي أعلن انسحابه من منصبه مؤخراً.

وكان مرتضى منصور هاجم شيكابالا في فيديو مصور قبل أيام، واتهمه بتحريض زملائه اللاعبين في الزمالك على التمرد وعدم خوض التدريبات، بسبب تأخر صرف الرواتب، موجهاً له اللوم بسبب عدم مساندة النادي في عدد من الملفات.

ونشر شيكابالا بيانًا مطولًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، قال فيه التالي: " جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث لكم ليس فقط بصفتي قائد لفريق الكرة وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة الزمالك عبر التاريخ، لكن باعتباري واحد ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك، لذلك كان يجب الرد على بعض النقاط وهذا ليس كل شيء، رئيس النادي السابق يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سراً فأنا قبل أن أكون قائداً للنادي فأنا زملكاوي قلباً وقالباً، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظاً على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!".

وتابع: "بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة، النادي اشتراني من لشبونة عام 2016 مقابل 650 ألف دولار وتم سداد 140 ألف دولار وتبقى مبلغ 510 ألف دولار، وكان يجب سداده في المواعيد طبقاً للتعاقد، وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي، ولكن بسبب التقاعس في السداد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من الزمالك أكبر بكثير، في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 ألف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها 7.83 جنيه ما يعادل 3 ملايين و900 ألف، الآن أصبح المطلوب مع الغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليون جنيه".

وأكمل: "للعلم وقفت حائطاً للصد في الكثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائماً لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماماً طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!! لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون موسم كامل، لكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبين يطلبون مني الحديث نيابة عنهم، لذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سبباً مباشراً في نتائج الفريق خلال موسم كامل، وهذا رداً على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي، أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رداً واضحاً.. وللحديث بقية".

وتعاطفت جماهير الزمالك مع بيان شيكابالا، مؤكدين عبر تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يثقون فيما كشف عنه قائد فريقهم، وطالبوا المسؤولين عن الرياضة المصرية بالتدخل لإزاحة مرتضى منصور من على ساحة الزمالك نهائياً، خاصة إن هناك حكم قضائي صدر منذ عدة أسابيع بعزله من رئاسة النادي الأبيض، إلى جانب تأكيده شخصياً في فيديو مصور اتخاذه قرار بالسفر خارج مصر والابتعاد عن المشهد الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز