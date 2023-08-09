نصف نهائي بطولة الأندية العربية اليوم

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

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يقف الشرطة العراقي بين النصر السعودي المدجج بالنجوم العالميين وبلوغ نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم، حين يواجهه اليوم في الدور نصف النهائي الذي يشهد مواجهة سعودية بحتة بين الهلال والشباب. وفي ظل وجود ثلاثة من ممثليها الأربعة في نصف النهائي، ضمنت السعودية التي حققت هذا الصيف ثورة في سوق الانتقالات الدولية، تواجدها في النهائي المقرر السبت.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية بمدينة الطائف، يصطدم الهلال بمنافسه المحلي الشباب بعدما سبق له أن أقصى مواطنه وغريمه الاتحاد بالفوز عليه 3-1 في ربع النهائي. وسبق للفريقين أن تقابلا في البطولات العربية مرة واحدة، في 18 ديسمبر 1995 حين تعادلا 1-1.

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