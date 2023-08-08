فشلن في الثأر لأسود الأطلس.. سيدات المغرب يودعن كأس العالم أمام فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فشل منتخب المغرب للسيدات في الفوز والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم، بالخسارة أمام فرنسا 0/4، في دور الـ 16.

وافتتح منتخب فرنسا التسجيل عن طريق كاديدياتو دياني بالدقيقة 15، وواصل المنتخب الفرنسي الضغط من أجل إحراز الهدف الثاني، وبالفعل جاء عن طريق كينزا دالي في الدقيقة 20، وتمكنت يوجيني لو سومر من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا 0/3.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب المغربي تقليص النتيجة لكن دون جدوى، وبحلول الدقيقة 70 أحرزت يوجيني لو سومر الهدف الثاني لها والرابع لفرنسا.

وتأهل منتخب فرنسا للسيدات إلى الدور ربع النهائي، على أن يلاقي منتخب أستراليا في مباراة الدور المقبل، ويلتقي منتخب إسبانيا مع هولندا، واليابان مع السويد، وإنجلترا مع كولومبيا بالدور ذاته.

يذكر أن منتخب المغرب للرجال ودع كأس العالم 2022، على يد منتخب فرنسا أيضاً بالخسارة بهدفين دون رد، لكن أسود الأطلس حققوا في هذه النسخة إنجازاً سيظل خالداً في الأذهان حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم، عبر التاريخ.

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