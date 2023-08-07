مهلة جديدة.. آخر التطورات الخاصة بقضية كهربا ضد نادي الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة في قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري الحالي والزمالك السابق، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الأبيض.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك لـ "البيان"، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، منحت كهربا مهلة شهرين لسداد مستحقات الزمالك، مشيراً إلى أن اللجنة لم تصدر أي قرار بإيقاف كهربا كما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وكشف المصدر عن نص القرار الصادر، وجاء كالتالي:

"ثبت أن السيد محمود عبد المنعم عبد الحميد سلطان، مسؤول عن عدم الامتثال الكامل للقرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي في 29 مارس 2022، ويجب على اللاعب سداد مبلغ 2000000 دولار أمريكي كتعويض عن الإخلال بالعقد بدون سبب وجيه بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنوية على المبلغ المذكور اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد، ويمنح السيد محمود عبدالمنعم سلطان مهلة نهائية مدتها 60 يوماً اعتبارا من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي لتسوية المبلغ المذكور، وعند انتهاء الموعد النهائي للمهلة المذكورة أعلاه وفي حال التخلف عن السداد أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المحددة، سيتم تلقائياً فرض حظر مشاركة عليه في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، وتغريمه 1000 فرانك سويسري، تسدد خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار".

يذكر أنه "فيفا" كان غرم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل، بسبب عدم التزامه بعقده مع النادي الأبيض وفسخه من طرف واحد عام 2019.

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