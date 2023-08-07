رغم اعتراض الأندية.. اتحاد الكرة المصري يطبق دوري المحترفين رسمياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري جلسة خلال الساعات القليلة الماضية، للاتفاق على شكل دوري المحترفين، المقرر تطبيقه في مصر خلال الموسم المقبل، والذي يشارك به أندية القسم الثاني.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل، ورفض التراجع عن القرار، رغم اعتراض الأندية التي تمثل الجمعية العمومية على قرار تطبيقه.

ويشارك في دوري المحترفين 20 نادياً، يصعد منها صاحب المركز الأول والثاني إلى الدوري الممتاز مباشرة، ثم تقسم باقي الأندية إلى 6 مجموعات ويصعد الأول من كل مجموعة، ويتنافسون في دورة سداسية يصعد منها الأول مباشرة إلى الدوري الممتاز، وتهبط 6 فرق لدوري "القسم الثاني ب".

ويتكون دوري "القسم الثاني ب" من ستة مجموعات مقسمة أيضاً إلى أ و ب يضمان أندية جماهيرية مقابل أندية الشركات، تتنافس تلك المجموعات، يتنافس السداسي الأول على مقعد أخير في الدوري الممتاز مباشرةً، فيما يتوجه الباقي إلى دوري المحترفين لتعزيز فرص صعوده في الموسم التالي.

يذكر أن نظام الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، كان يعتمد على 3 مجموعات في دوري القسم الثاني، قبلي وبحري ومجموعة القاهرة، ليصعد أول كل مجموعة للممتاز، ولكن تم تغيير النظام ليعتمد على دوري المحترفين الذي يصعد منه ثنائي من بين 20 فريقاً، ويصعد فريق وحيد من دوري القسم الثاني ب والذي يتنافس خلاله الفرق في 6 مجموعات.

وبذلك، حسم اتحاد الكرة المصري بذلك مصير بطولة دوري المحترفين بعد حالة الجدل حول قرار تطبيقه في الفترة الأخيرة، ومحاولة عدد من أعضاء الجمعية العمومية عدم تطبيق القرار.

ومن جانبه سخر ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة من قرار اتحاد الكرة المصري، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "برافو الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "مراكز شباب طامية ومغاغة والقزازين وتلا، يقتربون بشدة من الدوري الممتاز بغرض تقوية مستوى الكرة المصرية".

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