الهلال أحق.. مناوشات سعودية على منصة «إكس» بسبب محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخلت جماهير الهلال السعودي في مناوشات مع نظيرتها باتحاد جدة، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول تفاوض نادي الاتحاد مع الدولي المصري محمد صلاح، لضمه خلال الصيف الجاري، مقابل راتب خيالي.

ودشنت جماهير الهلال السعودي "وسم" #الهلال_الاحق_في_محمد_صلاح، عبر منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، تطالب من خلاله إدارة ناديها بإتمام صفقة صلاح، رافضين إمكانية تعاقد نادي الاتحاد الغريم مع النجم المصري.

يذكر أن صحيفة الرياضية السعودية، أكدت أن عرض اتحاد جدة لصلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، بخلاف 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده مع ليفربول.

ورد رامي عباس وكيل صلاح عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، حيث كتب: "إذا كنا نرغب في مغادرة ليفربول هذا العام، فلماذا جددنا العقد الصيف الماضي؟ محمد صلاح لا يزال ملتزماً بعقده مع النادي الإنجليزي".

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2025، بعدما مدد عقده مع الريدز في صيف 2022 الماضي.

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