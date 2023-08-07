وقع مخالصة مالية.. حقيقة رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إعلامية، تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي المصري طارق حامد، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، بعدما ترددت أنباء مؤخراً حول اقتراب رحيله خلال الانتقالات الجارية عن صفوف الفريق الملقب بالعميد، نتيجة إتمام النادي السعودي تعاقده مع النجم البرازيلي فابينيو.

وبحسب حساب برنامج "رياضة سكوب" السعودي، عبر منصة "إكس"، فإن طارق حامد وقع مخالصة مالية مع اتحاد جدة السعودي، وسينتقل إلى صفوف العربي القطري.

ومن جانبه، نفى مصدر مقرب من طارق حامد لـ "البيان" هذه الأنباء، مؤكداً أن اللاعب المصري مستمر مع اتحاد جدة، ولم يوقع على مخالصة كما تردد.

يذكر أن اتحاد جدة السعودي ودع منافسات البطولة العربية من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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