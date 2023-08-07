أنباء عن عرض خرافي من اتحاد جدة لمحمد صلاح

المصدر: البيان

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قالت صحيفة الرياضية السعودية نقلا عن مصدرٌ مقرَّبٌ من نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح إن هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي.

وأوضح المصدر :"أن هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى".

وأضافت صحيفة الرياضية نقلا عن المصدر ذاته: "لابدَّ أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".

وكشفت الرياضية أن العرض يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

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