هذه وجهة سيد عبدالحفيظ المقبلة

المصدر: البيان

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أثارت إقالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري تكهنات كثيرة حول سبب إقالته ووجهته المقبلة.

وأكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، سوف يعتذر عن التواجد في شركة الكرة ولجنة التخطيط داخل النادي.

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عبدالحفيظ سوف يتجه إلى العمل الإعلامي ولديه عرض قوي من أحد القنوات العربية".

وأضاف أحمد جلال: "خالد بيبو حضر اجتماع النادي في حضور محمود الخطيب، ولم يكن يعلم بقرار توليه إدارة الكرة بالفريق، وفوجئ بالقرار أثناء الجلسة".

وبحسب صحيفة الفجر فإن 3 أسباب أدت إلى إقالة سيد عبدالحفيظ:

1- احتجاز أكرم توفيق لاعب الأهلي

كان أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وسافر اللاعب إلى دولة قطر من أجل إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي، وبعد الانتهاء من العملية، فوجئ أكرم توفيق أن سيد عبدالحفيظ لم يرسل المبلغ الخاص بالمستشفى.

مما قرر مسؤولو المستشفى احتجاز أكرم توفيق داخل غرفته وعدم السماح له بالرحيل لحين دفع المبلغ المستحق الخاص بعملية الرباط الصليبي.

وتدارك مسؤولو النادي الأهلي الأمر وقاموا بإرسال المبلغ الخاص بعملية أكرم توفيق فورًا، ولكن غضب اللاعب من هذا التصرف وأبلغ محمود الخطيب.

وتم لفت نظر سيد عبدالحفيظ وقتها، وإبلاغه بغضب الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



2- طلب كولر المباشر برحيل سيد عبدالحفيظ

قام السويسري "مارسيل كولر " المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمطالبة برحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بسبب تدخلاته في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ونفس الطلب قام به من قبل رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ولكن وقتها لم تكتمل مهمته ورحل عن الفريق، وتم الإبقاء على سيد عبدالحفيظ في منصبه.

3- تراجع سيد عبدالحفيظ في السيطرة على غرفة الملابس

شهدت الفترة الماضية تصرفات غير لائقة من بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وآخرها أزمة أحمد عبدالقادر لاعب الفريق مع جماهير القلعة الحمراء.

حيث دخل عبدالقادر في مشادات مع جماهير النادي الأهلي، عبر الرد عليهم بطريقة غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

بالإضافة إلى بعض أزمات عبدالقادر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية منها انفعال اللاعب عند تبديله على المدرب وغيرها من الأزمات.

بالإضافة إلى صدام عبدالحفيظ المتكرر مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والاعتراض المستمر على التحكيم، وحدوث خلاف بين عبدالحفيظ وحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، أدت إلى توتر العلاقة بينهما، بالإضافة إلى عدم اقتناع الأخير بوجود عبدالحفيظ على رأس الجهاز الإداري.





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