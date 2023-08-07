المصدر: القاهرة - د ب أ

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرض عقوبات على الأهلي والمصري على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراتهما في دور الثمانية لكأس مصر الجمعة الماضية.

وقررت لجنة المسابقات حرمان جماهير الأهلي والمصري من حضور مباراتين قادمتين في بطولة كأس مصر.

وإيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادي الأهلي «مباراتين» قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه مصري. وتقرر إيقاف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري أربع مباريات، وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه مصري.

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