الوحدة يودع البطولة العربية بركلات الترجيح أمام الشباب السعودي

المصدر: متابعة- أحمد عيسى

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ودع الوحدة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بعد خسارته أمام الشباب السعودي في ربع النهائي بركلات الترجيح 4-5 مساء الأحد، بعد مواجهة فوق الوسط أنتهى زمنها الرسمي بالتعادل السلبي وأهدر فيها فارس جمعة الركلة الثالثة بعد نزوله أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الزمن المهدر للقاء الذي شهد حالتي طرد، الأولى كانت للاعب الشباب اياغو سانتوس ق 27، والثانية للاعب الوحدة عبد الله الكربي ق 67، بالنتيجة يتاهل الشباب لمواجهة الهلال يوم الأربعاء في نصف النهائي.

وتميزت المواجهة بالندية منذ اطلاق صافرة البداية، مع الاعتماد على اللعب الهجومي المفتوح والتراجع الكلي عند فقدان الكرة، ليتبادلا الهجمات دون النجاح في الوصول للشباك، وتغير مسار اللقاء لمصلحة الوحدة عند الدقيقة 27 التي شهدت طرد لاعب الشباب ياغو سانتوس بالبطاقة الحمراء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو نتيجة ضربة باليد على جواو بيدرو، وبعد الطرد كان "العنابي" الأوفر هجوما والأكثر سيطرة على مجريات اللعب فيما كانت أبرز فرصه تهديفة من طحنون الزعابي مرت جوار القائم الأيسر، بينما تراجع الشباب إلى الدفاع لتعويض النقص ونجح بمهارة لاعبيه في صناعة عدد من الفرص واقتحام منطقة الوحدة دون جدوى.

وتواصل الأداء القوي في الشوط الثاني، وتبادل الهجمات التي ظلت تتكسر تحت أقدام المدافعين، في ظل أفضلية واضحة للوحدة الذي استفاد من النقص في صفوف الشباب، لكنه لم يتسثتمره بشكل جيد، حتى تساوت الكفة بين الفريقين بعد تعرض عبد الله الكربي لاعب الوحدة للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70، بقرار رفع الروح المعنوية وسط لاعبي المنافس وحررهم أكثر من اللعب الدفاعي.

وشهدت الدقيقة 80 أخطر هجمات العنابي والتي أنتهت بتسديدة من جواو بيدرو مرت جوار القائم الأيسر وبعدها أشتعلت المواجهة وسط إصرار كبير على حسم النتيجة وهز الشباك، ليتبادل الفريقان الهجمات دون أن ينجحا في المهمة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، لتحسم ركلات الترجيح بطاقة التاهل لمصلحة الشباب.

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