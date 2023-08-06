النصر يقسو على الرجاء بثلاثية ويلتقي الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية

المصدر: وكالات

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سجل كريستيانو رونالدو هدفا بتسديدة رائعة بقدمه اليسر، ليقود النصر السعودي للفوز 3-1 على الرجاء المغربي والتأهل لقبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأحد.

وهز رونالدو الشباك بعد مرور 19 دقيقة، ثم أضاف النصر هدفين بواسطة سلطان الغنام وسيكو فوفانا، قبل أن يقلص الرجاء الفارق بعد هدف من عبد الله مادو بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

وكان الرجاء الطرف الأفضل في الشوط الثاني وصنع أكثر من فرصة خطيرة لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية، ليتأهل النصر لمواجهة الشرطة العراقي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في السعودية.

وكان الرجاء هو آخر فريق من أفريقيا لا يزال ينافس في البطولة العربية، وبعد خروجه يتأكد فوز فريق آسيوي باللقب.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، سيلعب الهلال السعودي ضد منافسه المحلي الشباب أو الوحدة الإماراتي.

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