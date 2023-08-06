إيقاف مساعد مدرب الأهلي مباراتين ومدرب المصري أربع مباريات

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عوقب هارالد جامبرلي مساعد مدرب الأهلي بالإيقاف في مباراتين وعلي ماهر مدرب المصري البورسعيدي بالإيقاف أربع مباريات بسبب أحداث وقعت في مباراة الفريقين بكأس مصر لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة المتوترة بين الفريقين في دور الثمانية تقدم المصري بهدف قرب النهاية، لكن الأهلي أدرك التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، في قرار أثار غضب المدرب ماهر وتسبب في طرده.

وفي الوقت الإضافي، سجل الأهلي هدفا وفاز 2-1 وبلغ قبل النهائي.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري في بيان إن ماهر سينفذ الإيقاف أربع مباريات في النسخة المقبلة لكأس مصر، أما السويسري جامبرلي مساعد المدرب مارسيل كولر فسيغيب عن مباراتين.

وعوقب جامبرلي وماهر بغرامة 20 ألف جنيه (651 دولارا) لكل منهما إضافة إلى حرمان مشجعي الأهلي والمصري الذين حضروا المباراة الأخيرة من الظهور في مباراتين.

وتعرض إبراهيم متولي عامل المصري لعقوبة منعه من مرافقة النادي لمدة عامين "لما بدر منه بعد نهاية المباراة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز