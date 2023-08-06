بثلاثية.. الهلال يتخطى الاتحاد ويتأهل إلى قبل نهائي البطولة العربية

المصدر: أ ف ب

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هز الوافدان الجديدان سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ومالكوم الشباك ليفوز الهلال السعودي 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد ويتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم للهلال بضربة رأس رائعة في الدقيقة 14، ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأحيا البرازيلي رومارينيو آمال جماهير الاتحاد عندما قلص الفارق بعد 11 دقيقة من الاستراحة.

لكن مالكوم حسم فوز الهلال في الدقيقة 70 في ظهوره الأول مع الفريق منذ انتقاله قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء للاتحاد قبل 12 دقيقة من النهاية عندما سدد في القائم.

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة الشباب السعودي والوحدة التي تقام اليوم الأحد.

وارتقت المواجهة الأولى بين الفريقين بعد التعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين لمستوى التوقعات، وستكون مؤشرا للمنافسة على لقب الدوري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ودفع ميلينكوفيتش-سافيتش منافسه زكريا هوساوي قبل تنفيذ روبن نيفيز ركلة ركنية وارتقى أعلى من الجميع ليحول الكرة بضربة رأس باتجاه المرمى.

لكن محاولة الحارس مارسيلو جروهي لم تكن كافية لتصطدم الكرة بالقائم إلى داخل المرمى.

وكاد نيفيز أن يعزز من تقدم الهلال غير أن القائم الأيسر رد تسديدته في الدقيقة 35.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال لصالح المهاجم ميشيل ديلجادو بعد عرقلة من جروهي، ونفذها الدوسري بنجاح.

وأعاد رومارينيو الأمل لفريق المدرب نونو إسبيرتو سانتو بعد تمريرة عرضية من إيجور كورونادو.

لكن مالكوم حسم فوز الهلال بضربة رأس بعد تمريرة المخضرم ياسر الشهراني.

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد نتيجة مخالفة على علي البليهي مدافع الهلال.

لكن بنزيمة سدد في القائم ليفشل في التسجيل لأول مرة في مباراة بالبطولة بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات ويودع الاتحاد المنافسات.



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