موسيماني: لا بديل عن الفوز أمام الشباب السعودي

المصدر: وكالات

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أشاد مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، بفريق الوحدة الإماراتي، وذلك قبل لقاء الفريقين معا غدا الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

وقال كايزر في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "أعرف فريق الوحدة جيداً، إنه يمتلك لاعبين أجانب مميزين، ويقدم مستويات رائعة ، نحتاج لأن نكون أكثر تطوراً خلال المباريات المقبلة، لقاءات الأدوار الإقصائية لا تقبل أي خيار آخر سوى الفوز، ولا تمنحك أي فرصة للتعويض عكس دور المجموعات".

وأضاف: "صحيح أنني لم أتولَ المهمة منذ فترة طويلة، لكن فريق الشباب يمتلك لاعبين جيدين وقادرين على التطور بشكل سريع، نحتاج إلى التسجيل والفاعلية على المرمى بشكل أكبر، وكان الأهم هو تحقيق الفوز في آخر مباراتين تحديداً للتأهل إلى ربع النهائي، صنعنا العديد من الفرص في المباراة الأخيرة بعكس لقاء الزمالك، وهو أمر يعكس مدى تطور الفريق، لكننا نعاني من إهدار تلك الفرص أمام المرمى".

وقال حسين القحطاني لاعب الشباب: "فريق الوحدة جاهز ويقدم مستويات رائعة، نعاني من بعض السلبيات لكننا نعمل عليها بكل جدية مع المدرب خلال الوقت الراهن، وتأهلنا متصدرين لأقوى مجموعة في البطولة".

من جانبه ،شدد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، على أهمية المباراة، مشيرا إلى أن الأمور ستكون مختلفة تماما عن دور المجموعات.

وقال موسيماني: "المباراة ستكون مختلفة عن مرحلة المجموعات، هذه المرة لا بديل عن الفوز خلال الـ90 دقيقة، وبالتالي علينا الانتصار إذا ما أردنا الاستمرار في البطولة، سنواجه فريقاً قوياً من الدوري السعودي، يمتلك لاعبين أكفاء ومدرباً رائعاً، سيكون لقاءً مميزاً بالنسبة لنا، الضغط يقع على الشباب وليس علينا، إذا فزنا سيكون الأمر جيداً، وإذا خسرنا فلن نواجه أي أزمة".

وأضاف: "لسنا مرشحين للفوز باللقب، خاصة أننا نواجه العديد من الفرق القوية والكبيرة، كنت أعلم أن المهمة صعبة للغاية في سبيل التأهل إلى دور الثمانية، ولكنها تحققت على أية حال، وكان الأمر رائعاً، الدوري السعودي حالياً يضم مجموعة من أفضل اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، لكن فرقه أيضاً تأهلت بصعوبة إلى الدور التالي، الجميع قاتل حتى الرمق الأخير في كل مباراة؛ الهلال والاتحاد والنصر والشباب، وسنقاتل في المباراة المقبلة وسنخلق صعوبات للفريق المنافس وبالتالي لن تكون مهمته سهلة".

وقال علاء الدين زهير لاعب الوحدة: "قمنا بالاستعداد للمباراة بشكل جيد، سنواجه منافساً قوياً مثل الشباب، والمباريات من الآن ستكون مختلفة عن المجموعات، وعلينا تنفيذ تعليمات المدرب بالشكل الأمثل".

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