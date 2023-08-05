مواجهة طاحنة بين النصر والرجاء في ربع نهائي البطولة العربية

المصدر: وكالات

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يشهد ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم الأحد مواجهة نارية بين النصر السعودي ونجمه المخضرم كريستيانو رونالدو والرجاء البيضاوي المغربي صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وحلّ النصر وصيفاً للمجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلباً والزمالك المصري 1-1، عندما انقذه رونالدو من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف رأسي.

في المقابل، بلغ الرجاء حامل اللقب الدور عينه بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، الكويت الكويتي 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.

ورغم الإرهاق الذي عانى منه النصر الذي وصل للطائف من معسكره صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته لاحراز اللقب للمرة الأولى.

وإلى رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تضمّ تشكيلة المدرب البرتغالي لويس كاسترو أمثال السنغالي ساديو مانيه الذي شارك في نهاية مباراة الزمالك بعد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني.

كما يعوّل "العالمي" على لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، العاجي سيكو فوفانا والبرازيليين أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، إلى جانب المحليين نواف العقيدي وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.

وكشف كاسترو بعد مباراة الزمالك عن حاجته للاعبين جديدين، من أجل تعزيز تشكيلته عشية انطلاق الدوري السعودي الزاخر بالنجوم الدوليين "نتمنى إضافة لاعبَين اثنين إلى التشكيلة قبل انطلاق الدوري، ليس لأنه ليس لدينا ثقة باللاعبين الحاليين، بل لأننا مطالبون برفع مستوى الفريق".

تابع مدرب بوتافوغو السابق في تصريحات تلفزيونية "نرغب بتقديم موسم جميل مليء بالانتصارات والانجازات. لا يمكنك أن تتوّج إذا لم تكن تشكيلتك قوية".

أما الرجاء، فيطمح في تخطي منافسه الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، من خلال تشكيلة تعوّل على اللعب الجماعي عبر أمثال انس الزنيتي، زكريا الوردي، نوفل الزرهوني، بوشعيب لعرايسي، يسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا.

والتقى الفريقان في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000، انتهت بفوز النصر 4-3.

الوحدة لانجاز إماراتي

ويأمل الشباب السعودي في تجاوز الوحدة الإماراتي، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في ختام ربع النهائي الذي يشهد السبت مواجهتين بين السد القطري والشرطة العراقي، والاتحاد والهلال السعوديين.

وتأهل الشباب لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة من تعادل مع النصر وفوزين على كل من الزمالك والمنستيري بنتيجة واحدة 1-0، فيما حل الوحدة وصيفاً في المجموعة الرابعة من فوزين على الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري 2-1، قبل أن يخسر أمام الرجاء 0-1.

ويعتمد الشباب على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، الحارس الكوري كيم سيونغ-غيو، المدافع البرازيلي أياغو سانتوس والكولومبي غوستافو كويار، إلى جانب حسان تمبكتي وحسين القحطاني ورياض شراحيلي وهتان باهبري.

في المقابل، يتطلع الوحدة إلى ان يصبح ثاني ناد إماراتي يبلغ نصف النهائي بعد الوصل في نسخة 1988.

وسيدفع الفريق الاماراتي أمام الشباب بافضل تشكيلة، بعدما اجرى مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني تغييرات عدة على تشكيلته في المباريات الثلاث، ولعب بالصف الثاني في لقاء الجولة الاخيرة أمام الرجاء.

ويبرز في الشكيلة الايراني أحمد نور الله والبرازيليان جواو بيدرو وألان لوريرو والارجنتنيان فاكوندو كروسبسكي وكريستيان غوانكا الذي سيخوض مباراة خاصة امام الفريق الذي انتقل منه الى الوحدة هذا الموسم بنظام الإعارة.

وحدد موسيماني هدف فريقه قبل انطلاق البطولة وهو" تحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة، والتحضير للدوري الاماراتي (ينطلق في 18أغسطس)".

وقال المدرب السابق للأهلي المصري واهلي جدة السعودي بعد مباراة الرجاء "من الجيد أنني تمكنت من تطبيق الخطط التي أردتها، حيث اجريت العديد من التغييرات، وتمكنت من اشراك كافة اللاعبين بهدف اعدادهم لبطولة الدوري".

وتابع" سنختبر قوتنا الحقيقية في ربع النهائي، ونحن جاهزون للمهمة".

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